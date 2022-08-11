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В Таджикистане проходят учения, организованные Центральным командованием США

CentralAsia (TJ) -  10 августа в Таджикистане начались военные учения, организованные Центральным командованием Вооруженных сил США, сообщило посольство США в Таджикистане.

Посол США в Таджикистане Джон Марк Поммершайм поприветствовал участников военных учений «Региональное сотрудничество — 2022», которые будут проходить до 20 августа. Поммершайм заметил, что эти учения являются крупнейшими военными учениями США с участием стран Центральной и Южной Азии. Данные учения «предоставляют уникальную возможность укрепить отношения с нашими партнерами в этом регионе», заявил он.

Ежегодные учения, согласно заявлению посольства, направлены на укрепление многонациональных операций по обеспечению стабильности, борьбе с терроризмом, а также на развитие сотрудничества и совместных комбинированных возможностей среди государств.

По информации посольства, участники из США, Таджикистана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Пакистана и Монголии будут участвовать в шестидневных командно-штабных учениях. Таджикистан и США также проведут пятидневный двусторонний компонент полевых учений в учебном центре Фахрабад.

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