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С начала года было выявлено более 27,8 тыс. случаев оспы обезьян в 89 странах (карта)
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  С начала года выявили 27 тыс. 814 подтвержденных случаев лабораторным путем заражения оспой обезьян в 89 странах и 11 летальных исходов. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Большинство случаев приходится на Европейские страны — 16 тыс.814 случаев.

Самое большое количество зарегистрировали в США – 7510 случаев, в Испании – 4577, в Германии – 2887, в Великобритании – 2759, во Франции – 2239, в Бразилии – 1721 случай.

А в остальных 83 государствах и территориях число заболевших не превышает 1000.

Общее количество летальных исходов – 11.

Из них в Нигерии – 4 случая, в Испании, ЦАР(Центральноафриканская республика) – по 2, в Бразилии, Гане, Индии – по 1 случаю.

По данным ВОЗ, этот вирус передается человеку от диких животных, таких как грызуны и приматы, а его вторичное распространение путем передачи от человека человеку носит ограниченный характер. Обычно коэффициент летальности при вспышках оспы обезьян составляет от 1% до 10%. При этом большинство случаев смерти приходится на долю более молодых возрастных групп. От оспы обезьян нет специальной вакцины, однако вакцинация против натуральной оспы обеспечивает защиту от этого заболевания на уровне 85%.

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