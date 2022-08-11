Китай завершил военные учения вокруг Тайваня, вместо этого будет «регулярное патрулирование»

CentralAsia (CA) - Народно-освободительная армия Китая (НОАК) в среду, 10 августа сообщила, что объявленные из-за визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси несколько раз продолжавшиеся военные учения вокруг Тайваня «успешно достигли поставленных целей» и будут завершены, сообщает Bloomberg.

Это заявление положило конец двусмысленности по статусу учений через три дня после окончания срока действия навигационных уведомлений, предупреждающих корабли и самолеты о необходимости избегания шести крупных районов вокруг Тайваня.

Тем не менее, НОАК, по словам спикера Командования Восточного театра действий НОАК Ши I, планирует «регулярно организовывать патрулирование в направлении Тайваньского пролива». Он добавил, что патрулирование будет зависеть от развития ситуации на месте.

По состоянию на среду корабли, направляющиеся в и из портов Тайваня, в основном восстановили ранее запланированные маршруты.

В ответ на это представитель министерства обороны Тайваня Сунь Ли Фан сказал, что при условии боевой готовности Тайбэй полностью скорректирует распределение сил.

Кроме того, представитель тайваньского МИД Джоанн Оу сообщила, что Тайбэй отвергает модель «одна страна, две системы», предложенную Пекином в «Белой книге», опубликованной ранее на этой неделе.

Нэнси Пелоси в свою очередь заявила, что США не могут позволить Китаю, который рассматривает Тайвань как часть своей территории, нормализовать новый уровень давления на остров. Администрация Байдена заявила, что американские военные в ближайшие недели продолжат осуществлять обычные проходы через Тайваньский пролив, который, по словам правительства США, является международным водным путем.

Обострение ситуации вокруг Тайваня произошло из-за визита на остров Пелоси в начале августа.

После этого Китай провел крупнейшие в истории военные учения вокруг Тайваня. Кроме того, КНР заморозила ключевые каналы коммуникации с Вашингтоном, по которым велся в том числе военный диалог на высоком уровне.

Глава правительства Тайваня Су Чжэньчан заявил, что Китай за счет учений вокруг острова «наглым образом» использовал собственные вооруженные силы для нарушения региональной стабильности и мира.