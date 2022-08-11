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Сестра Ким Чен Ына предположила, что он мог переболеть COVID-19
Ким Е Чен
Ким Е Чен

CentralAsia (CA) -  Лидер КНДР Ким Чен Ын мог переболеть коронавирусом, считает его сестра Ким Е Чен, ее слова приводит Центральное телеграфное агентство Кореи.

По ее словам, «даже когда он был серьезно болен и у него был сильный жар, он не мог лежать ни секунды, думая о народе в условиях борьбы с эпидемией».

Северная Корея 12 мая сообщила о первом в стране заболевшем лихорадкой, которую зарубежные эксперты сочли коронавирусом. Пик случаев заражения пришелся на 15 мая. Тогда было зафиксировано 392 920 случаев.

В начале августа агентство «Ренхап» писало, что КНДР четвертый день подряд не регистрируют новых случаев заболевания тем, что власти называют лихорадкой.

В общей сложности это заболевание в стране выявлено у более 4,77 млн человек.

«Ренхап» подчеркивало, что северокорейские СМИ, вероятно, использовали такие формулировки как «пациенты с высокой температурой», поскольку в КНДР недостаточно оборудования для выявления новой коронавирусной инфекции.

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