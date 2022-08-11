В России растет заболеваемость коронавирусом — 25,8 тыс. случаев за сутки

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CentralAsia (CA) - В России за последние сутки выявили 25 тыс. 815 случаев заражения коронавирусом. Об этом 10 августа сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Вчера было 23 тыс. 773. Всего с начала пандемии в РФ выявили 18 млн 796 тыс. 472 случая заражения.

Число летальных исходов за последние сутки составило 52, всего с начала пандемии в России умерли 382 тыс. 954 человек.

Количество случаев выздоровления за сутки составило 14 тыс. 221. Всего выздоровления с начала пандемии выросло до 18 млн 89 тыс. 841.