В России растет заболеваемость коронавирусом — 25,8 тыс. случаев за сутки
- Азия и мир, общество
- 14:54, 11 августа 2022
- Просмотров: 251 Кыргызча
Иллюстрациялык сүрөт
CentralAsia (CA) - В России за последние сутки выявили 25 тыс. 815 случаев заражения коронавирусом. Об этом 10 августа сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией.
Вчера было 23 тыс. 773. Всего с начала пандемии в РФ выявили 18 млн 796 тыс. 472 случая заражения.
Число летальных исходов за последние сутки составило 52, всего с начала пандемии в России умерли 382 тыс. 954 человек.
Количество случаев выздоровления за сутки составило 14 тыс. 221. Всего выздоровления с начала пандемии выросло до 18 млн 89 тыс. 841.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.