Число случаев COVID-19 в мире превысило 587 млн

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CentralAsia (CA) - Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро четверга достигло 587 млн 474 тыс. 363, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн 427 тыс. 326 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия, Франция, Германия, Великобритания, Италия и Южная Корея.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро четверга - 827. В Индии на 1 млн жителей скончались 374 человека, Бразилии - 3 156, Франции - 2 332, Германии - 1 724, Великобритании - 2 711, Италия - 2 880, Южной Корее - 495. Сведения по США отсутствуют.