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Роспотребнадзор сообщил о выявлении шести случаев «русского дельтакрона»
Предыстория: Ученые обнаружили в России новый штамм коронавируса «русский дельтакрон»

CentralAsia (CA) -  В России по состоянию на 10 августа было выявлено шесть случаев нового варианта коронавируса, который представляет собой гибрид штаммов «омикрон» и «дельта». Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

О выявлении в России нового штамма с неофициальным названием «русский делькатрон» сообщал РБК.

«По состоянию на 10.08.22 в базу VGARus загружено 6 геномных последовательностей, отнесенных к указанному варианту COVID-19. Сиквенсы датированы июлем и началом августа. Пять образцов для исследований взяты в Санкт-Петербурге, один — в Москве», — сообщили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве подчеркнули, что пациенты, у которых был выявлен гибридный вариант COVID-19, перенесли болезнь в легкой форме, госпитализация ни одному из них не потребовалась. «В настоящий момент нет оснований считать, что гибридный вариант приводит к более тяжелому течению болезни или обладает большей трансмиссивностью», — указали там.

Кроме того, в Роспотребнадзоре отметили, что «недавние сообщения о выявлении гибридного штамма в России были даны со ссылкой на американского генетика». «Мы обратили внимание на неравнодушие американских ученых к эпидемиологической обстановке в России. Рекомендуем коллегам более пристально следить за происходящим у себя в стране, ведь ситуация по COVID-19 в США остается достаточно напряженной», — говорится в сообщении.

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