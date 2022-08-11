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Казахстан будет обмениваться разведданными с Турцией
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  Власти Казахстана утвердили протокол о сотрудничестве с Турцией в области военной разведки, передает КазТАГ, ссылаясь на соответствующее постановление правительства.

«Утвердить прилагаемый протокол между правительством Республики Казахстан и правительством Турецкой Республики о сотрудничестве в области военной разведки, совершенный в Анкаре 10 мая 2022 года», — говорится в документе.

Протокол, о котором идет речь, был подписан в ходе визита казахстанской делегации во главе с президентом Касым-Жомартом Токаевым в Анкару минувшей весной. Он определяет условия сотрудничества в трех сферах:

1) взаимный обмен разведывательной военной информацией и экспертными оценками по актуальным темам;

2) мониторинг развития военно-политической обстановки в регионе (государстве), представляющем угрозу безопасности государств сторон;

3) взаимный обмен информацией в отношении международных террористических и других организаций, представляющих угрозу безопасности государств сторон.

10 мая Токаев совершил свой первый государственный визит в Турцию. В ходе него, среди прочего, стороны договорились наладить производство в Казахстане турецких беспилотных летательных аппаратов ANKA.

Стоит отметить, что Казахстан является членом Организации Договора о коллективной безопасности, куда помимо него входят Армения, Беларусь, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. Турция с 1952 года является членом НАТО.

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