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В МИД России опровергли отправку добровольцев из Северной Кореи в Украину
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Сообщения о том, что власти КНДР предложили направить до 100 тысяч своих добровольцев для участия в российских военных действиях в Украине, не соответствуют действительности. Об этом заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев, передает «Интерфакс».

«Обратили также внимание на растиражированные в интернет-пространстве и подхваченные некоторыми представителями блогосферы и околоэкспертных кругов вбросы о якобы поступившем от КНДР по дипломатическим каналам предложении направить до 100 тысяч своих добровольцев для участия в спецоперации в Донбассе. В этой связи хотели бы со всей ответственностью заявить: данные сообщения от начала и до конца являются фейками», - заявил он в четверг на брифинге.

По его словам, подобные переговоры не ведутся, и отправка северокорейских добровольцев в ДНР и ЛНР не планируется.

«Боевых возможностей российских вооруженных сил и народной милиции ДНР и ЛНР вполне достаточно для успешного выполнения задач специальной военной операции», - сказал Нечаев.

Ранее New York Post писал, что КНДР предложил отправить в Украину до 100 тыс. добровольцев, чтобы помочь России.

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