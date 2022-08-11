В Туркменистане заблокировали игровую платформу Steam

CentralAsia (TM) - В Туркменистане заблокировали игровую платформу Steam, которая ранее с определенными ухищрениями работала без VPN. Как сообщают источники turkmen.news, с VPN платформа открывается, но пользоваться ею по назначению невозможно.

«Раньше Steam часто открывалась вообще без всяких проблем. А иногда для открытия платформы надо было включить VPN, но после авторизации его можно было отключить, — объясняет источник. — Все продолжало работать. Через Steam все геймеры Туркменистана играли в танки, Dota, PUBG и другие сетевые игры. Но с 10 августа Steam не работает без VPN, а если его не отключать, то пинг слишком низкий. Играть невозможно».

Пинг — это скорость ответа от сервера. В сетевой игре скорость должна быть высокой, потому что, если действовать слишком медленно, соперники будут иметь фору.

Через Steam проводятся турниры, в которых можно участвовать как игроку или наблюдать в качестве зрителя. Кроме того, Steam выполняет роль своего рода социальной сети. Также платформа совмещена с «магазином» для геймеров. Некоторые игроки из Туркменистана пользовались платными услугами, пополняя счет через Web Money.

В Туркменистане заблокированы все зарубежные социальные сети, YouTube, независимые СМИ и многие другие сайты. В последние несколько месяцев блокировки становятся все жестче. Спецслужбы начали активно блокировать IP-адреса, через которые работают VPN, причем целыми подсетями. Из-за одного VPN отключаются сотни тысяч адресов. Также под блокировку попали сервисы американской компании Cloudflare, благодаря которым, по оценкам экспертов, «выживало» 70% туркменского интернета.

По состоянию на 13 часов по Ашхабаду 11 августа источники turkmen.news сообщают, что в Туркменистане Steam по-прежнему не доступен.