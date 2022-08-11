Узбекистан примет участие в организованных США военных учениях в Душанбе

CentralAsia (UZ) - С 10 по 20 августа в Душанбе начались организованные США военные учения с региональными силами, ‑ передает The Diplomat.

Учения под названием «Региональное сотрудничество 2022» будут включать шестидневные командно-штабные маневры с участием представителей из США, Таджикистана, Казахстана, Кыргызстана, Монголии, Пакистана и Узбекистана; и пятидневные двусторонние полевые учения с американскими и таджикскими силами». Учения проводится ежегодно с 2004 года на основе ротации среди участников, за исключением последних двух лет в связи с пандемией COVID-19.

«The Diplomat» приводит слова посла США в Таджикистане Джона Марка Поммершайма, который, приветствуя участников, отметил, что это крупнейшие военно-военные учения США с участием стран Центральной и Южной Азии,

«Региональное сотрудничество 2022» — это беспрецедентная возможность для укрепления отношений с нашими партнерами в этом регионе. Кроме того, Региональное сотрудничество Юг-Юг — это еще одна из наиболее важных проблем, которые необходимо решить, ‑ говорится в публикации.

Отмечается, что это мероприятие служит форумом для рассмотрения соответствующих региональных вопросов, включая мирное реагирование на глобальные вызовы, обмен информацией и сотрудничество в области безопасности.

Ранее сообщалось, что в Таджикистане стартовали учения, организованные Центральным командованием США, которые являются крупнейшими военными учениями с участием стран Центральной и Южной Азии.

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