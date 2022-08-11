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ISW: Российские войска провели несколько наступлений в Харькове (карта военных действий в Украине)

CentralAsia (CA) -  Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь с 10 на 11 августа опубликовал новую карту боевых действий в Украине.

По его данным, российские войска провели несколько безуспешных наступлений к северу и северо-востоку от Харькова.

Выводы института:

Российские войска нанесли наземные удары западнее Изюма.

Российские войска продолжают ограниченные наземные атаки к северо-востоку и западу от Бахмута и, вероятно, добились незначительных успехов в этих районах.

Российские силы добились незначительных успехов к северо-западу от Донецка и продолжают попытки продвинуться на северо-запад с нынешних позиций на окраинах Донецка.

Сообщается, что в Орловской области России формируется добровольческий батальон.

В настоящее время российские силы участвуют в нескольких основных операциях:

Основное усилие - Восточная Украина (состоит из одного подчиненного и трех вспомогательных усилий).

Подчиненный главный удар - окружение украинских войск в котле между Изюмом и Донецкой и Луганской областями.

Supporting Effort 1 — город Харьков.

Усилие поддержки 2 - Южная ось.

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