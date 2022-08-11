ISW: Российские войска провели несколько наступлений в Харькове (карта военных действий в Украине)

- Азия и мир, политика
- 16:19, 11 августа 2022
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CentralAsia (CA) - Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь с 10 на 11 августа опубликовал новую карту боевых действий в Украине.
По его данным, российские войска провели несколько безуспешных наступлений к северу и северо-востоку от Харькова.
Выводы института:
Российские войска нанесли наземные удары западнее Изюма.
Российские войска продолжают ограниченные наземные атаки к северо-востоку и западу от Бахмута и, вероятно, добились незначительных успехов в этих районах.
Российские силы добились незначительных успехов к северо-западу от Донецка и продолжают попытки продвинуться на северо-запад с нынешних позиций на окраинах Донецка.
Сообщается, что в Орловской области России формируется добровольческий батальон.
В настоящее время российские силы участвуют в нескольких основных операциях:
Основное усилие - Восточная Украина (состоит из одного подчиненного и трех вспомогательных усилий).
Подчиненный главный удар - окружение украинских войск в котле между Изюмом и Донецкой и Луганской областями.
Supporting Effort 1 — город Харьков.
Усилие поддержки 2 - Южная ось.