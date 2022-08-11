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Латвия объявила Россию спонсором терроризма

CentralAsia (CA) -  Депутаты Сейма Латвии приняли заявление, в котором объявили Россию страной —спонсором терроризма. Латвия стала первым государством в мире, которое объявило Россию спонсором терроризма. Приняв заявление, латвийские депутаты призвали страны ЕС немедленно приостановить выдачу виз россиянам и белорусам.

Выдержки из заявлений депутатов Сейма Латвии опубликованы на сайте парламента страны. В нем действия России в отношении населения Украины названы «целенаправленным геноцидом». В своем заявлении депутаты обратились к властям «стран-единомышленников» с призывом также признать РФ спонсором терроризма.

По словам председателя комиссии Сейма по иностранным делам Рихардса Колса, для достижения целей военной спецоперации Россия стремится «запугать и деморализовать украинский народ, парализовать дееспособность государства, чтобы оккупировать Украину, осуществляя насилие для достижения политических целей».

«Сейм признает насилие России над гражданским населением Украины, осуществляемое для достижения политических целей, терроризмом, а Россию — государством, поддерживающим терроризм, и призывает другие страны-единомышленники высказать такое же мнение», — говорится в заявлении латвийских законодателей.

В парламенте Латвии отметили, что международные мониторинговые миссии неоднократно сообщали о зверствах в отношении мирных жителей Украины, включая пытки, изнасилования, убийства и заточения в так называемые фильтрационные лагеря, а также массовые депортации.

В заявлении упоминается ракетный удар по порту Одессы, который российская армия нанесла на следующий день после заключения соглашения о возобновлении экспорта зерна через Черное море. Рига обвинила Москву в неуважении к своим обязательствам и намеренном усугублении глобального продовольственного кризиса.

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