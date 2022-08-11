Минобороны России сообщило о поражении 20 пунктов управления ВС Украины

Игорь Конашенков

CentralAsia (CA) - Двадцать пунктов управления противника уничтожены за сутки в ходе специальной военной операции на Украине, сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в четверг.

«За сутки поражены: двадцать пунктов управления бригадного и батальонного звеньев, восемь складов боеприпасов в районах населенных пунктов Константиновка, Северск, Зайцево, Новосёлка, Очеретино, Водяное Донецкой народной республики и Трудовое Запорожской области», - сказал Конашенков.

По его словам, в ходе нанесения ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам противника уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе Харькова, а также локатор наведения зенитного ракетного комплекса С-300 в районе Краматорска, 264 района скопления живой силы, вооружения, военной и специальной техники.

Конашенков отметил, что «в рамках контрбатарейной борьбы подавлены: три взвода реактивных систем залпового огня «Град», два артиллерийских взвода орудий «Акация» и три взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях в районах населенных пунктов Уманское, Красногоровка и Новгородское Донецкой народной республики».

Российские военные сбили вертолет Ми-24 ВСУ в небе Днепропетровской области в районе города Никополь. Транспортно-боевой вертолет Ми-24 «Крокодил» предназначен для повышения огневой мощи и мобильности сухопутных подразделений.

Кроме того, российские средства противовоздушной обороны ПВО за сутки уничтожили семь украинских беспилотников в районах населенных пунктов Бригадировка, Граково, Сулиговка, Андреевка, Бабенково, Заводы и Липчановка Харьковской области, заявил официальный представитель Минобороны РФ.

По его словам, также в районе Лисичанска в воздухе перехвачено четыре снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО).

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 267 самолетов, 146 вертолетов, 1727 беспилотных летательных аппаратов, 365 зенитных ракетных комплексов, 4287 танков и других боевых бронированных машин, 797 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3290 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4820 единиц специальной военной автомобильной техники», - сказал Конашенков.