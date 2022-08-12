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Хурэлсух подарил Гутерришу настоящего монгольского аргамака

CentralAsia (MNG) -  

Вчера Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш покинул Монголию после трехдневного визита и отправился в Сеул.

Познакомьтесь с г-ном Хоупом, лошадью, которую Генеральный секретарь Антониу Гутерриш получил в подарок от президента Хурэлсух Ухнаа в конце своего визита в Монголию.

Г-н Генсек ООН назвал своего нового «монгольского друга» Hope или Надеждой.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш,посетившим Монголию, также отведал во время посещения пригорода Улан-Батора традиционный монгольский напиток айраг (кумыс), который готовится из молока кобылы.

Во время посещения юрты под Улан-Батором Гутерришу показали юрту скотоводов, традиционная монгольская борьба, стрельбы из лука, а также продемонстрировали представление с участием исполнителей горлового пения и всадников в средневековых монгольских доспехах.

Согласно древней монгольской народной традиции скот делится на «тепломордый» и «холодномордый». К «тепломордым» относятся лошади и овцы, к «холодномордым» — крупный рогатый скот, козы и верблюды. Слово «теплый» в монгольском языке — синоним дружеских, искренних чувств, «холодный» — равнодушия, отчужденности. Поэтому в знак теплых чувств монголы подарят почтительному гостю только лошадей или овец.

11 августа завершился официальный визит Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в Монголию, который состоялся по приглашению Президента Монголии У. Хурэлсух.

В ходе своего визита глава ООН встретился с президентом У.Хурэлсух, спикером парламента Г.Занданшатар, премьер-министром Л.Оюун-Эрдэнэ и министром иностранных дел Б.Батцэцэг, а также принял участие в посадке деревьев в национальном парке столицы.

Антониу Гутерриш посетил офис Постоянного координатора ООН в Улан-Баторе и ознакомился с работой Международного исследовательского центра для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, инициированного Монголией. Кроме того, глава ООН принял оригинал Устава ООН, написанный монгольскими детьми классическом монгольским письмом, посмотрел мини-Наадам в комплексе «Монгол номадик», посетил семью скотовода, где познакомился с жизнью, культурой и обычаями кочевников.

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