Китай ускоряет инвестиции в Монголию, чтобы «облегчить» торговые связи с Россией

Батцэцэг Батмөнх и Ван И

CentralAsia (MNG) -

Монголия и Китай подписали «документы о сотрудничестве» после визита министра иностранных дел Ван И в Улан-Батор в начале этой недели. Таким образом, Китай ускоряет инвестиции в Монголию, чтобы «облегчить» торговые связи с Россией и обеспечить безопасность энергоресурсов и сырьевых товаров.

Основные статьи экспорта Монголии включают золото, за ним следуют угольные брикеты и железная руда, а усовершенствование железных дорог должно помочь упростить перевозки между Китаем и Россией.

По мнению аналитиков, Китай активизировал торговые отношения с Монголией, а инвестиции в улучшение железнодорожной инфраструктуры северного соседа должны улучшить доступ Пекина к жизненно важным природным ресурсам и облегчить торговлю с Россией, находящейся под санкциями.

По сообщению министерства иностранных дел Китая, Монголия и Китай подписали «документы о сотрудничестве» после того, как министр иностранных дел Ван И посетил на этой неделе своего коллегу Батцэцэг Батмөнх в Улан-Баторе.

Стороны договорились соединить железные дороги с автомагистралями, «чтобы обеспечить стабильность и беспрепятственность производственных цепочек и цепочек поставок», а также вновь открыть пограничные переходы, говорится в заявлении.

Сухопутная граница протяженностью 4630 км (2877 миль) представляет собой в основном пустыни и горы, но также является частью самой длинной в мире железнодорожной линии — Транссибирской.

Некоторые переходы были закрыты из-за пандемии коронавируса, но для Китая более связанная Монголия помогает обеспечить доступ к ресурсам для его экономики и 1,4 миллиарда населения.

«Китай рассматривает свою зависимость от импортных товаров как угрозу национальной безопасности и экономическую уязвимость», — сказал Джулиан Эванс-Причард, старший экономист по Китаю в Capital Economics.

«Там, где импорт не может быть легко заменен отечественным производством, Китай пытается сместить источник своего импорта в сторону более дружественных стран, таких как Монголия».

Торговые споры Китая с Соединенными Штатами и Австралией, а также усилия Вашингтона по сдерживанию деятельности китайских технологических фирм заставили Пекин срочно диверсифицировать импорт, особенно ключевых товаров для подпитки его экономики.

Эванс-Причард добавил, что уголь и медь являются «ключевыми» элементами производства электроэнергии в Китае, а также компонентами строительства и инфраструктуры для экономики Китая.

Согласно базе данных Обсерватории экономической сложности, наибольшая часть экспорта Монголии включает золото, за которым следуют угольные брикеты и железная руда.

Экспорт угольных брикетов составляет 2,1 миллиарда долларов США в год для экономики Монголии, а поставки медной руды - 635 миллионов долларов США. Угольные брикеты служат источником энергии, а медная руда используется для изготовления электропроводки и других металлических сплавов.

Два десятилетия назад страна с в значительной степени обедневшим сельским населением в 3,3 миллиона человек превратилась в быстрорастущий центр добычи полезных ископаемых, но ее экономический успех пошел на убыль из-за замедления роста валового внутреннего продукта в Китае.

Около 95 процентов монгольского экспорта поставляется в Китай, который стал крупнейшим в мире производителем по объемам производства после присоединения к Всемирной торговой организации в 2001 году. Экспорт Монголии в Китай в 2020 году составил 5,4 миллиарда долларов США.

«Основной целью инфраструктурного продвижения Китая в Монголии, по-видимому, является… расширение возможностей Монголии по поставкам угля и медной руды», — сказал Эванс-Причард.

Согласно официальному заявлению, один меморандум, подписанный с Китаем, улучшит трансграничные железнодорожные перевозки на пограничном переходе Ганцмод, а во время визита Ван И стороны договорились о развитии сотрудничества в области торговли, инвестиций, горнодобывающей промышленности и энергетики.

Китай разработал стратегию обеспечения самообеспеченности товарами, включая энергию, на фоне изменений в международных отношениях и сбоев в глобальной цепочке поставок из-за коронавируса.

Ожидается, что усовершенствование железных дорог поможет сгладить перевозки между Китаем и Россией, поскольку эти две страны укрепили торговые связи, даже несмотря на то, что западные страны налагают на Москву экономические санкции за ее войну на Украине.

По данным Главного таможенного управления Китая, в мае Китай увеличил поставки российской нефти более чем на 50%, а двусторонняя торговля выросла на 21,8% в годовом исчислении за первые семь месяцев 2022 года и составила около 134 млрд долларов США.

По данным Организации экономического сотрудничества и развития, около 90% грузовых перевозок между Китаем и Россией проходит через Монголию.

«Учитывая, что большая часть торговли между Китаем и Россией проходит через Монголию, а торговля между двумя странами в этом году быстро расширилась, улучшенная инфраструктура будет способствовать развитию этой торговли», — сказал Стив Кокрейн, главный экономист Moody’s Analytics по Азиатско-Тихоокеанскому региону.

Инвестиции из Китая помогут Монголии отказаться от старых железнодорожных систем и автомобильных перевозок советской эпохи, — сказал Эрик Чанг, младший экономист Moody’s Analytics.

Модернизация, в свою очередь, ускорит трехстороннюю торговлю, поскольку «большая связь определенно принесет пользу всем трем странам», добавил он.

Монголия заложила в прошлом месяце 415-километровую железную дорогу от пограничного контрольно-пропускного пункта Эрлянь до богатой полезными ископаемыми восточной части страны. Железная дорога Чойбалсан — Хөөт — Бичигт сможет ежегодно перевозить 25 млн тонн грузов и свяжет Китай с Россией.

автор: Ральф Дженнингс. Он присоединился к отделу политической экономики в качестве старшего репортера в августе 2022 года, работая фрилансером с 2011 года. Ранее Ральф работал в Thomson Reuters в Тайбэе и в местных газетах в Калифорнии.

перевод с английского: Татар С.Майдар

источник: South China Morning Post

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