У монголов есть потенциал для участия в международных проектах ИИ

CentralAsia (MNG) -

В сотрудничестве с Монгольским обществом нейробиологов и Международной организацией по исследованию мозга (IBRO) Институт исследования мозга и разума Монгольской академии наук организует международную научную конференцию «Многодисциплинарная наука о мозге 2022» в Улан-Баторе с 8 по 13 августа.

Известные ученые из Монголии, Японии, Республики Корея, Китая, Малайзии, Казахстана, Кыргызстана и России принимают участие в международной научной конференции «Мультидисциплинарная наука о мозге 2022» и делятся практическими знаниями и информацией. Проводятся лекции, семинары и дискуссии по следующим темам:

Расстройства, вызванные стрессом;

Алкогольные болезни и их патофизиология;

нейрохирургические заболевания;

Нейробиологические основы психотерапии;

Неврологические методы исследования и клиническая практика.

Л. Баттувшин

«Наш Институт исследований мозга и разума еще не начал проект искусственного интеллекта. Прежде всего, для запуска этого проекта нам нужно много математиков. Прикладная математика, которая является фундаментальной наукой, хорошо развита в нашей стране. Поэтому необходимо, чтобы такие люди проходили дополнительную подготовку в области искусственного интеллекта и специализировались в этой области. Искусственный мозг можно создать в цифровом виде, включив нейроны. Такие масштабные проекты с непрерывными данными реализуются с 2000 года в таких странах, как Европейский Союз и Швейцария.

Наш институт работает с ними в постоянном контакте, участвуя в виртуальных семинарах и лекциях и обмениваясь информацией. Наша страна теперь имеет возможность направлять туда студентов и специалистов, обучающихся в этой области, готовить будущее и молодое поколение. У монголов есть потенциал для участия в крупномасштабных международных проектах по искусственному интеллекту. Важно поддерживать их посредством государственной политики.

Молодые люди, добившиеся успеха на математической олимпиаде, могут быть выведены на международный уровень, если их хорошо обучить программному обеспечению, улучшить свой английский язык и предоставить информацию о структуре и функциях мозга. Таким образом можно создать электронную среду искусственного интеллекта и провести анализ данных. Таких специалистов сегодня в мире мало. Это ведущая область науки и область, которую необходимо развивать, чтобы идти в ногу с развитием мировой науки», — сказал Л. Баттувшин, исполнительный директор Монгольского общества нейробиологов.

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