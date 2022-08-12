В Улан-Баторе состоится монголо-японский бизнес-форум

CentralAsia (MNG) -

По случаю 50-летия установления дипломатических отношений между Монголией и Японией, 20-летия Монголо-Японского центра развития людских ресурсов и 25-летия создания Представительства Японского агентства международного сотрудничества (JICA) в Монголии, планируется организовать многочисленные мероприятия.

Посольство Японии в сотрудничестве с представительством JICA и Монгольско-японским центром развития человеческих ресурсов организует 19 августа монголо-японский бизнес-форум.

В мероприятии примут участие представители Министерства иностранных дел Монголии, Монгольской национальной торгово-промышленной палаты, Центра продвижения столичного малого и среднего производства и услуг города Улан-Батор, Торгово-промышленной палаты Японии в Монголии, JUGAMO, HIS Mongolia и JETRO. В ходе мероприятия такие бизнес-организации, как MobiCOM Corporation, ООО Toyota Sales Mongolia, Mitsui Corporation, Rohto Company и HushTug Mongolian Leather LLC поделятся своим опытом ведения бизнеса в Монголии и познакомят с условиями ведения бизнеса в двух странах.

Кроме того, планируется организовать «Японский фестиваль в Монголии-2022» и концерт японской певицы Кон Ёко 20-21 августа в White Rock Center и танцевальный фестиваль на площади Сухэ-Батора 22 августа соответственно. Кроме того, с 27 августа по 27 сентября в Монгольском военном музее будет работать специальная фотовыставка, посвященная сотрудничеству и обмену в оборонном секторе.

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