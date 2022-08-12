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Будет развиваться сотрудничество с Южной Кореей для улучшения системы контроля нефтепродуктов

CentralAsia (MNG) -  

Министерство горнодобывающей и тяжелой промышленности Монголии и Корейское управление по качеству и сбыту нефти (K-Petro) 8 августа подписали Меморандум о взаимопонимании по техническому сотрудничеству.

Государственный секретарь ведомства Г.Нандинжаргал обменялся мнениями с Председателем Совета директоров K-Petro о возможностях дальнейшего сотрудничества в области качества нефти, стандартов и системы контроля.

В рамках Меморандума стороны будут сотрудничать в области улучшения качества нефти, стандартов и систем контроля, обмена опытом, создания базы данных, а также проведения совместных исследований. Обе организации также будут совместно организовывать обучение и семинары и обмениваться информацией о методах и технологиях, связанных с нефтепереработкой и нефтехимическим производством в Южной Корее.

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