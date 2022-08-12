Дни корейской культуры и туризма пройдут 2-4 сентября в Улан-Баторе

CentralAsia (MNG) -

Дни корейской культуры и туризма пройдут 2-4 сентября на площади Сухэ-Батора. В связи с этим заместитель губернатора, курирующий социальную сферу, зеленое развитие, загрязнение атмосферного воздуха и окружающей среды З.Төмөртөмөө встретился с советником-посланником в посольстве Республики Корея в Улан-Баторе Ким Чол-сан.

Советник-посланник Ким Чол-сан работал в Монголии с 1995 по 1999 год и выразил удовлетворение тем, что решил приехать и работать в Монголии во второй раз. Он сказал: «Я рад видеть, что отношения между нашими двумя странами расширились и развились после моего предыдущего визита в Монголию. По сравнению с тем временем наши две страны больше сотрудничают в сфере культуры и туризма. Дни корейской культуры и туризма являются важным культурным событием для посольства».

Чтобы сделать Улан-Батор деловым, туристическим, культурным и финансовым центром Северо-Восточной Азии, с 2018 года ежегодно организуются Дни корейской культуры и туризма. планируется организовать индустрии красоты, здоровья и технологий.

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