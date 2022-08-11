Двух граждан Таджикистана приговорили от 2,5 до 3,5 лет тюрьмы к за избиение полицейских в Москве

CentralAsia (TJ) - Симоновский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 18-летнего Умара Расулджонзода и 21-летнего Саидакрама Хамроева. Они осуждены за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК России (применение насилия в отношении представителя власти), сообщается на сайте прокуратуры Москвы.

Согласно материалам суда, вечером 17 февраля 2022 года на станции метро «Тульская» на законные требования представителей власти проследовать в комнату полиции для установления личности ответили категорическим отказом, после чего Хамроев начал толкать и замахиваться руками на сотрудников полиции, а также нанес одному из них удар кулаком по туловищу.

«Расулжонзода умышленно нанес одному полицейскому удар ногой в область туловища, а другому несколько ударов рукой в область головы, после чего скрылся», - говорится в сообщении.

С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры Московского метрополитена суд приговорил Расулжонзода к 3 годам 6 месяцам лишения свободы, Хамроева к 2 годам 6 месяцам лишения свободы, каждого с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

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