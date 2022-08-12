В Монголию прибыли представители Центрального резервного фонда Сингапура

CentralAsia (MNG) -

Представители Центрального резервного фонда Республики Сингапур прибыли в Монголию для оказания консультационных услуг по созданию Единого накопительного фонда Монголии.

Представителей Центрального резервного фонда Сингапура приняли заместитель министра труда и социальной защиты С.Зулпхар и госсекретарь Г.Өнөрбаяр.

Правительство Монголии нацелено на создание единого фонда накопления, постепенный переход к системе, обеспечивающей комплексные решения в сфере образования, здравоохранения, пенсионного обеспечения, жилья и социального обеспечения, сокращения бедности и повышения уровня жизни.

В ходе визита премьер-министра Монголии в Республику Сингапур в июле Министерство труда и социальной защиты подписало меморандум о взаимопонимании для получения консультационных услуг от Сингапурского предприятия сотрудничества по вопросам внедрения единой системы накопительного фонда Сингапура в Монголии.

Команда консультационной службы будет работать в Монголии 10-16 августа, делиться опытом создания и развития системы, а также оценивать и выявлять проблемы и задержки в текущем управлении и политике пенсионного фонда и системы социального обеспечения.

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