Узбекистан запускает местное автобусное сообщение через Таджикистан

CentralAsia (UZ) - Узбекистан в ближайшее время запустит автобусное сообщение между Гулистаном и Кокандом через Таджикистан.

Планируется, что рейсы будут осуществляться один раз в день с обеих сторон.

Протяженность маршрута составит 264,3 километра, стоимость проезда ожидается в районе 50 тысяч сумов (около 5 долларов).

По информации управления транспорта Сырдарьинской области, автобус будет отправляется ежедневно в 8:00 из города Гулистана, проезжая город Янгиер, через пограничный таможенный пост «Ховосабад» в городе Ховос, далее по территории Таджикистана через пограничный таможенный пост «Андархан» Ферганской области до Коканда.

Высадка и посадка пассажиров на территории Таджикистана будет невозможна. При этом все те, кто захочет воспользоваться данным рейсов, должны иметь заграничный паспорт.