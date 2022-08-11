Таджикистан получил программное обеспечение в рамках проекта, финансируемого Россией

CentralAsia (TJ) - Фонд ООН в области народонаселения в рамках финансируемого Россией проекта оказал Агентству по статистике при президенте Таджикистана помощь в закупке лицензионного программного обеспечения. Об этом сообщили в посольстве РФ в Таджикистане.

«В рамках проекта «Укрепление демографической статистики в Таджикистане», финансируемого правительством России, Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА) оказал техническую поддержку Агентству по статистике при президенте Республики Таджикистан в закупке лицензионного программного обеспечения для обработки материалов переписи населения и жилищного фонда Республики Таджикистан», - говорится в сообщении.

В диппредставительстве уточнили, что республике предоставлено необходимое программное обеспечение - Abby Fine Reader, MS Windows и MS SQL.

«Россия является стратегическим партнером Таджикистана в сфере содействия долгосрочному развитию республики», - подчеркнули в посольстве.

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