Таджикистан получил программное обеспечение в рамках проекта, финансируемого Россией

- Таджикистан, общество
- 20:57, 11 августа 2022
- Просмотров: 208
CentralAsia (TJ) - Фонд ООН в области народонаселения в рамках финансируемого Россией проекта оказал Агентству по статистике при президенте Таджикистана помощь в закупке лицензионного программного обеспечения. Об этом сообщили в посольстве РФ в Таджикистане.
«В рамках проекта «Укрепление демографической статистики в Таджикистане», финансируемого правительством России, Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА) оказал техническую поддержку Агентству по статистике при президенте Республики Таджикистан в закупке лицензионного программного обеспечения для обработки материалов переписи населения и жилищного фонда Республики Таджикистан», - говорится в сообщении.
В диппредставительстве уточнили, что республике предоставлено необходимое программное обеспечение - Abby Fine Reader, MS Windows и MS SQL.
«Россия является стратегическим партнером Таджикистана в сфере содействия долгосрочному развитию республики», - подчеркнули в посольстве.