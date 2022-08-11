Аномальная жара сильно снижает шансы фермеров Таджикистана сохранить плоды, - аналитики

CentralAsia (TJ) - Плохой урожай в 2021 году стал одной из причин хорошего урожая в этом сезоне, передает портал EastFruit.

Но погодные условия вносят свои изменения - аномальный зной и дефицит воды приводят к избыточному стрессу растений.

Фермеры также жалуются, что при такой жаре физически невозможно ухаживать за садом.

«Лишь малый процент садов в Центральной Азии оборудован противоградовыми сетками, которые выполняют еще более важную для этого региона функцию - защищают от солнечных ожогов плоды - объяснил экономист Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Андрий Ярмак.

Тем не менее и сетки не в состоянии обеспечить полную защиту фруктов от термического стресса - плоды не могут нормально развиваться.

Рекордно повышенная температура приводит к тому, что плоды просто опадают с деревьев. Те плоды, что удается собрать в незащищенных сеткой садах, настолько повреждены, что годятся лишь на переработку.

Аномальная жара привела к очень раннему созреванию осенних сортов яблок, еще не набравших необходимую массу. Однако фермеры вынуждены их собирать и сбывать. В конце концов такая ситуация может сильно сбить цены на фрукты, так как храниться такие яблоки будут плохо.

Зимой же стоимость яблок может снова подняться, так как запасов местной продукции окажется недостаточно - придется привлекать импортных поставщиков.

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