За три месяца сезона Узбекистан экспортировал рекордный объем сливы

CentralAsia (UZ) - В нынешнем сезоне отгрузки первых партий сливы нового урожая из Узбекистана начались с 10-х чисел мая, и за истекшие три месяца с начала сезона экспорта страна экспортировала рекордный объем сливы по сравнению с показателями аналогичного периода 2017-2021 гг., отмечают аналитики EastFruit.

По предварительным данным Таможенного комитета республики, в период с 11 мая по 10 августа 2022 года, Узбекистан экспортировал 44 тыс. тонн сливы свежей, что в 2,6 раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года и почти на 30% превышает предыдущий рекордный показатель 2019 года.

В 2017-2021 гг. сезон экспорта сливы нового урожая стартовал не ранее второй декады мая, поэтому в представленных выше данных отражены итоги первых трех месяцев с начала сезона экспорта.

Как видно из диаграммы, в рассматриваемом периоде объем экспорта сливы свежей в 2021 году был самым низким за пять лет, что было обусловлено низким урожаем и высокими ценами на этот продукт из-за двух волн заморозков, наблюдавшихся в Узбекистане в конце февраля и середине марта 2021 года. Но, это была не единственная причина снижения экспорта. Если обратить внимание на динамику объемов экспорта, за исключением 2019 года, в 2017-2021 гг. наблюдался устойчивый понижательный тренд, на что обращали внимание эксперты EasFruit в материале «Узбекистан 2021: фрукты, орехи, виноград – итоговая аналитика по ценам, производству и экспорту».

Однако, в нынешнем сезоне показатели экспорта узбекской сливы свидетельствуют о том, что понижательный тренд 2017-2021 гг. будет переломлен. Объем экспорта этой продукции в натуральном выражении за первые три месяца с начала сезона 2022 года (с 11 мая по 10 августа), как минимум на 44% превысил годовой объем экспорта 2017, 2018, 2020 и 2021 гг. и почти соответствует объему экспорта за весь 2019 год – предыдущего рекордного показателя.

Резкому росту экспорта сливы урожая 2022 года способствуют хороший урожай и как следствие – низкие цены на эту продукцию в Узбекистане в нынешнем году. По данным ценового мониторинга EastFruit, в июне-июле 2022 года оптовые цены на сливу свежую в среднем были в 2 раза ниже прошлогодних уровней. По состоянию на 5 августа 2022 года, средние оптовые цены на эту продукцию были в 4 раза ниже, чем на аналогичную дату 2021 года и в 2,5 раза ниже, чем на эту же дату 2019 года.

Более того, по состоянию на 5 августа 2022 года, оптовые цены на сливу в Узбекистане – самые низкие среди стран, где EastFruit проводит еженедельный мониторинг оптовых цен на плодоовощную продукцию. К примеру, если в Узбекистане средняя оптовая цена составила 0,18 $/кг, то в других странах региона (в долларах за 1 кг): Таджикистан – 0,29; Молдова – 0,31; Украина – 0,33; Польша – 0,43; Россия – 0,57; Грузия – 0,73; Беларусь – 1,46.