В Венгрии временно запретили экспорт дров

CentralAsia (CA) - Венгрия с 10 августа запретила экспорт всех энергоносителей, а также экспорт дров. Об этом объявил министр сельского хозяйства страны Иштван Надь.

«Правительство вводит запрет на экспорт энергоносителей, в том числе дров», — говорится в заявлении министра. Он объяснил это решение энергетическим кризисом и последствиями санкций ЕС против России из-за боевых действий на Украине.

По его словам, правительство будет контролировать экспорт древесины за границу, так как этот ресурс имеет стратегическое значение с точки энергетической безопасности страны, и может при необходимости воспользоваться своим правом преимущественной покупки.

Согласно указу, разработанному правительством, организации и частные лица, занимающиеся заготовкой дров, обязаны сообщать обо всех планируемых экспортных поставках Министерству сельского хозяйства.

Если древесина, которую заявитель хочет продать за границу, необходима внутри страны, то правительство использует свое преимущественное право покупки. «Это не постоянный запрет, а чрезвычайное положение, которое нужно, чтобы обеспечить энергией венгерский народ», — заявил Иштван Надь.

В середине июля Венгрия ввела режим чрезвычайного положения в области энергетики, объявил руководитель канцелярии премьер-министра Гергейя Гуйяш. По словам политика, на этот шаг пришлось пойти из-за резкого роста цен на энергоносители на фоне затянувшейся российской военной операции на Украине и санкций Евросоюза против Москвы.