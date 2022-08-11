Эстония запретит въезд гражданам России с шенгенскими визами

CentralAsia (CA) - Эстония закроет границы для граждан России с шенгенскими визами, выданными республикой, с некоторыми исключениями, заявил министр иностранных дел страны Урмас Рейнсалу, передает Delfi.

Санкции Эстонии вступят в силу через неделю, однако уже выданные россиянам визы продолжат действовать на въезд в другие государства ЕС, пояснил Рейнсалу. При этом будут действовать исключения для:

лиц, которые работают в дипломатическом представительстве;

лиц, чья работа связана с международными перевозками;

лиц, чье прибытие связано с гуманитарными причинами;

лиц, которые посещают живущего в Эстонии родственника;

лиц, имеющих право на свободное передвижение по ЕС.

Рейнсалу подчеркнул, что въезд в страну будет запрещен «львиной части» граждан России, которым визы были выданы именно Эстонской Республикой, однако это не касается виз, выданных другими странами Шенгенского соглашения. Также эстонское правительство разрешит продлить ВНЖ на год тем русским студентам, которые не успели доучиться. Количество таких студентов — около 50 человек, указал министр.

После начала спецоперации на Украине Евросоюз приостановил упрощенный визовый режим с Россией, подразумевавший облегченную процедуру оформления документов для официальных лиц и предпринимателей. За полный запрет виз для россиян высказались глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу и глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс.