экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Подписано соглашение о сотрудничестве с International Crane Foundation

CentralAsia (MNG) -  

9 августа министр окружающей среды и туризма Б.Бат-Эрдэнэ принял президента и главного исполнительного директора Международного фонда журавлей International Crane Foundation Рича Бейлфуса и представителя Asia Grants Office Клэр Миранд.

В ходе встречи было подписано соглашение о сотрудничестве между Международным фондом журавлей и Министерством окружающей среды и туризма. В рамках соглашения фонд будет сотрудничать с Центром науки и охраны дикой природы Монголии для управления природным заповедником Хурх-Хуйтэн, который защищает важные места размножения исчезающего даурского журавля.

Долины рек Хурх-Хуйтэн на северо-востоке Монголии представляют собой разнообразную экосистему, состоящую из пастбищ и водно-болотных угодий, которые служат убежищем для самой важной в мире концентрации уязвимых даурских журавлей для размножения.

Международные организации широко признают это место за его богатое биоразнообразие и выдающиеся водно-болотные угодья. В 2004 году этот район был определен как Рамсарское угодье из-за его международного значения для перелетных птиц. Хурх-Хуйтэн также был официально объявлен заповедником национального уровня, занимающим почти 200 000 гектаров, что обеспечивает один из основных в мире районов размножения сокращающихся даурских журавлей.

Основанный в 1971 году, Международный фонд журавлей работает более чем в 50 странах, чтобы сохранить журавлей и экосистемы, водоразделы и пролетные пути, от которых они зависят.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • В России растет заболеваемость коронавирусом — 25,8 тыс. случаев за сутки
  • В Монголии за сутки выявили 351 случай заражения COVID
  • Хурэлсух подарил Гутерришу настоящего монгольского аргамака


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com