Подписано соглашение о сотрудничестве с International Crane Foundation

CentralAsia (MNG) -

9 августа министр окружающей среды и туризма Б.Бат-Эрдэнэ принял президента и главного исполнительного директора Международного фонда журавлей International Crane Foundation Рича Бейлфуса и представителя Asia Grants Office Клэр Миранд.

В ходе встречи было подписано соглашение о сотрудничестве между Международным фондом журавлей и Министерством окружающей среды и туризма. В рамках соглашения фонд будет сотрудничать с Центром науки и охраны дикой природы Монголии для управления природным заповедником Хурх-Хуйтэн, который защищает важные места размножения исчезающего даурского журавля.

Долины рек Хурх-Хуйтэн на северо-востоке Монголии представляют собой разнообразную экосистему, состоящую из пастбищ и водно-болотных угодий, которые служат убежищем для самой важной в мире концентрации уязвимых даурских журавлей для размножения.

Международные организации широко признают это место за его богатое биоразнообразие и выдающиеся водно-болотные угодья. В 2004 году этот район был определен как Рамсарское угодье из-за его международного значения для перелетных птиц. Хурх-Хуйтэн также был официально объявлен заповедником национального уровня, занимающим почти 200 000 гектаров, что обеспечивает один из основных в мире районов размножения сокращающихся даурских журавлей.

Основанный в 1971 году, Международный фонд журавлей работает более чем в 50 странах, чтобы сохранить журавлей и экосистемы, водоразделы и пролетные пути, от которых они зависят.

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