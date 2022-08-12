Почему Генеральный секретарь ООН сажал деревья в Монголии? — The Diplomat

CentralAsia (MNG) -

Участие Антонио Гутерриша в церемонии посадки деревьев стало важным стимулом для кампании правительства Монголии «Один миллиард деревьев».

Посадка деревьев может быть наполнена множеством различных метафорических значений, но когда генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш посетил Монголию, чтобы посадить деревья, это не просто метафора для дальнейшего вовлечения Монголии в деятельность ООН. Речь шла буквально о посадке деревьев.

Прибытие Гутерриша стало пятым визитом генерального секретаря ООН в Монголию и первым с момента приезда Пан Ги Муна в 2009 году.

Одним из ярких моментов вклада Монголии в деятельность ООН были операции по поддержанию мира; В июне Монголия организовала конференцию, посвященную женщинам-миротворцам. Неудивительно, что Гутерриш подчеркнул этот аспект участия Монголии во время посещения памятника миротворцам в Улан-Баторе.

Хотя Монголия представлена во многих органах ООН, в последнее время она, похоже, незаметно отказалась от заявки на избрание в Совет Безопасности ООН, чтобы поддержать кандидатуру Японии. Тем не менее, Гутерриш высоко оценил взаимодействие Монголии с ООН и упомянул многие другие вклады Монголии в нераспространение через ее декларацию о безъядерном статусе и ее активную многосторонность в целом. Он назвал страну «символом мира в неспокойной планете».

Тем не менее, главной темой поездки Гутерриша было его участие в церемонии посадки деревьев. Так почему же Гутерриш прилетел в Улан-Батор, чтобы сажать деревья?

После участия в COP26 в 2021 году президент Монголии Хурэлсух Ухнаа объявил, что начинает кампанию по посадке 1 миллиарда деревьев в Монголии. Это было представлено как ответ или попытка смягчения последствий чрезвычайной климатической ситуации, но это также во многом и проект по благоустройству нации.

Географическое положение Монголии с высокими высотами и резко континентальным климатом делает ее суровой средой для роста деревьев. Леса покрывали более 10 процентов территории в течение 1980-х годов, но с тех пор их доля сократилась до 8 процентов из-за изменения климата и активной эксплуатации. Подавляющее большинство лесов расположено в северо-центральной части Монголии, в переходной зоне между южной окраиной большой сибирской тайги и среднеазиатской степью, что делает ее чувствительной и уязвимой к изменениям.

Сообщается о корреляции между покрытым лесом растительным покровом и вечной мерзлотой, в соответствии с которой деградация последней увеличивает нагрузку на устойчивость лесов, способность лесов противостоять нарушениям и поддерживать основные функции. Кроме того, другие факторы, такие как лесные пожары, засуха, заражение насекомыми, домашний скот и лесозаготовки, усиливают нагрузку.

Объявление о проекте «Один миллиард деревьев» стало неожиданностью, что отразилось в СМИ и социальных сетях. Хотя проект соответствует необходимости восстановления, чтобы остановить опустынивание (которое преобразует 80 процентов территории Монголии) и согласуется с глобальными инициативами по посадке деревьев для смягчения последствий глобального потепления, он вызвал неоднозначную реакцию, ссылаясь на результаты предыдущих подобных инициатив. План довольно амбициозный, но выполнимый и не уникальный; в течение многих лет монгольские правительства пытались сажать деревья два раза в год. Еще одним крупным продолжающимся движением является так называемая Национальная программа «Зеленый пояс», совместная инициатива Монголии и Южной Кореи, которая намерена сажать деревья в три этапа с 2005 по 2035 год, чтобы противостоять опустыниванию. В рамках этой программы планируется 3700-километровая зеленая полоса, которая соединит восток и запад страны. Однако по итогам первого этапа (2005-2015 гг.) было объявлено, что было посажено только 12 процентов от предложенного количества деревьев. Тем не менее, инициатива «Зеленый пояс» все еще продолжается, и в декабре 2021 года состоялась официальная встреча для согласования этой программы с проектом «Один миллиард деревьев».

На сегодняшний день инициатива по посадке деревьев ведется с энтузиазмом, чем-то напоминающим коммунистические субботники прошлого. Аймаки (провинции), города и даже более мелкие административные единицы сообщают о тысячах посаженных деревьев, и многие другие сообщают о планах посадить миллионы деревьев в ближайшие годы. В общей сложности 1 процент ВВП Монголии будет перенаправлен на финансирование проекта. Бизнес-структуры и банки активно жертвуют на проект и даже дипломатический корпус был задействован в мероприятиях. 21 крупнейшая горнодобывающая компания, работающая в Монголии, подтвердила готовность посадить 608,5 млн деревьев. К марту 2022 года 1000 арбористов прошли обучение уходу за деревьями после посадки.

Дерево, которое Гутерриш посадил вместе с Хурэлсух за пределами Улан-Батора, едва ли увеличивает количество деревьев, но имеет большую символическую ценность.

Очевидно, что визит Гутерриша пришелся на непростое время для монгольского правительства. Об этом метко сигнализировал предыдущий посетитель Улан-Батора: министр иностранных дел Китая Ван И, который был там 8 августа, за день до высадки Гутерриша. Всего за месяц до этого заезжал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Монголия всегда чувствовала себя зажатой между двумя своими властными соседями, но особенно сейчас, когда режим Путина явно заискивает перед режимом Си, что редко означает хорошие новости для монгольской внешней политики. В то же время некоторые элементы монгольского гражданского общества возмущены отсутствием четкого осуждения российской агрессии против Украины.

Именно в этом контексте премьер-министр Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай решил сделать акцент на гидроэнергетическом проекте в западной Монголии, который, предположительно, также был предметом обсуждения с Ваном, но против которого, наряду с другими гидроэнергетическими проектами, выступает Россия по несколько неубедительным экологическим соображениям.

Символическое значение официальных зарубежных визитов всегда высоко ценилось в Монголии. Таким образом, визит Гутерриша широко освещался в монгольских СМИ, несмотря на то, что большая часть столицы в это время летом находится в отпуске. Остается неясным, действительно ли такие жесты успокаивают опасения правительств Северной Америки и Европы по поводу шаткого положения Монголии и ее нерешительности в отношении приверженности демократии. Отношения с ООН остаются нейтральной территорией, которую Монголия давно подчеркивает в своей внешней политике, и очень позитивный тон визита Гутерриша в целом стал своего рода наградой для нынешнего правительства.

авторы: Джулиан Диркес и Жангар Цэмбэл

перевод: Татар С.Майдар

источник: The Diplomat

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