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Пассажирам, прибывающим из-за границы, необходимо заполнить «Форму декларации о состоянии здоровья»

CentralAsia (MNG) -  

С 4 августа пассажиры, прибывающие в Монголию из зарубежных стран, заполняют «Форму декларации о состоянии здоровья» и ведется наблюдение.

23 июля 2022 года Всемирная организация здравоохранения объявила глобальную чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения в связи со вспышкой оспы обезьян и увеличением числа случаев заболевания Covid-19.

Доступ к «Форме декларации здоровья» можно получить по этой ссылке.

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