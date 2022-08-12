Посол Великобритании поддержит развитие конного спорта в Монголии

CentralAsia (MNG) -

Член МОК и президент монгольского НОК Б. Баттушиг принял в Олимпийском доме посла Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Монголии Филипа Мэлоуна и обменялся мнениями о развитии и со

трудничестве спорта между двумя странами.

В ходе встречи обсуждалось сотрудничество с НОК Великобритании в поддержку новых видов спорта, развивающихся в Монголии, олимпийских видов спорта, таких как керлинг и конный спорт.

Конный спорт является одним из высокоразвитых видов спорта в Англии, и английская команда завоевала золотую медаль в командном зачете конного спорта на Олимпийских играх 2020 года в Токио.

Кроме того, принцесса Анна, член британской королевской семьи и почетный президент британского НОК, участвовала в Олимпийских играх 1976 года в Монреале.

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