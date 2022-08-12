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Немецко-монгольский проект «Заброшенные города в степи» продолжается

CentralAsia (MNG) -  

Впервые с 2019 года немецко-монгольский исследовательский проект «Заброшенные города в степи» смог провести масштабные полевые исследования в Центральной Монголии в мае и июне 2022 года.

В этом году основное внимание было уделено исследованиям монастырского города Баруун-Хурээ в долине Орхоны Хөндий.

С помощью раскопок, дистанционного зондирования и этнографических интервью команда собрала множество новых данных, чтобы понять план города, повседневную жизнь и историческое значение Баруун-Хурээ для развития городской сети Монголии.

Проект, финансируемый Фондом Герды Хенкель с 2019 года в рамках программы «Затерянные города», исследует возникновение и восприятие структур постоянных поселений в Монголии, которые развивались во время правления маньчжурской династии Цин между 17 и началом 20 веков нашей эры. При этом ранее загадочные ямные образования в долине Орхоны Хөндий уже приписывались военным действиям династии Цин в Центральной Монголии, а руины гарнизонного города Улиастай впервые были точно задокументированы.

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