Национальная торгово-промышленная палата Монголии будет сотрудничать с китайской CCPIT

CentralAsia (MNG) -

В рамках официального визита в Монголию члена Госсовета КНР, министра иностранных дел Ван И была достигнута договоренность о создании взаимовыгодного торгового климата между Монголией и Китаем.

В этом контексте был заключен Меморандум о сотрудничестве с Монгольской национальной торгово-промышленной палатой и Китайским комитетом содействия международной торговле (CCPIT) для поэтапного решения трудностей и спорных вопросов в торговле между двумя странами путем взаимного консультация. 8 августа 2022 года Т. Дуурэн, глава Национальной торгово-промышленной палаты, и Лю Чао, глава юридического отдела CCPIT и генеральный секретарь Международной организации по предотвращению и урегулированию торговых споров (ICDPASO), подписали соглашение.

В рамках меморандума о реализации поэтапных мер до 2028 года по созданию прозрачной, справедливой и торговой среды, соответствующей международным стандартам, необходимо организовать и сделать прозрачными системы посреднических продавцов (обменников) сырьевого и несырьевого экспорта , и должны быть представлены полные налоговые декларации. Поэтому совместная работа над обеспечением соответствия производства монгольским стандартам является важным шагом для приведения торговли в соответствие с принципами и стандартами международной торговли, установления международных рыночных ставок на основе контрактов, создания справедливой, разумной и взаимовыгодной международной торговой среды. для торговых отношений между двумя странами, а также борьбы с отмыванием денег.

Кроме того, соответствующие монгольские учреждения сотрудничают с Китайской организацией по предотвращению и регулированию международных торговых споров (ICDPASO) для защиты интересов монгольских предприятий и граждан, которые ведут дела с китайскими гражданами и предприятиями, в случае нанесения ущерба.

За этот вопрос отвечает ОО «Институт правового развития и реформ» при содействии Монгольской национальной торгово-промышленной палаты, а граждане и предприятия имеют возможность официально подать свои запросы и получить их решение.

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