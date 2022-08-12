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Японский ученый Исао Такахаси обсудил создание музея динозавров в Монголии

CentralAsia (MNG) -  

Японский ученый Исао Такахаси обсудил с министром окружающей среды и туризма Монголии вопрос о создании музея динозавров в стране.

Министр окружающей среды и туризма Б.Бат-Эрдэнэ вчера провел встречу с гостями из Японии. В частности, он принял посла Монголии в Японии Д. Батжаргал, директора Института палеонтологии Монгольской академии наук доктора Х. Цогтбаатар и представителя японских исследователей и ученых Исао Такахаси.

На встрече состоялся обмен мнениями по вопросу создания в Монголии музея динозавров, который обсуждается уже много лет, и стороны решили, что целесообразно начать работу на основе исследований и анализа, проведенных в этой сфере.

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