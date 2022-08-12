30% населения Монголии составляют молодые люди в возрасте от 15 до 34 лет

CentralAsia (MNG) -

Ежегодно 12 августа отмечается Международный день молодежи (International Youth Day). Праздник установлен Генеральной Ассамблеей ООН 17 декабря 1999 года по рекомендации Всемирной конференции министров по делам молодежи, состоявшейся в Лиссабоне (Португалия) 8-12 августа 1998 года.

День проходит в поддержку Всемирной программы действия, касающейся молодежи, до 2000 года и на последующий период (принята Генассамблеей ООН в марте 1996 года).

Мероприятие также призвано отметить роль молодежи как одного из ключевых факторов обеспечения успеха усилий по поддержанию мира и безопасности.

В 2022 году Международный день молодежи будет отмечен лозунгом «Солидарность поколений: создание мира, дружелюбного ко всем возрастам», а Министерство труда и социальной защиты Монголии проинформировало о необходимости совместной работы поколений в единстве и сотрудничестве для достижения Цели устойчивого развития и не оставлять никого позади в развитии.

Вот некоторые статистические данные, касающиеся монгольской молодежи:

В нашей стране 1 016 859 человек, или 29,8 % всего населения, составляют молодые люди в возрасте 15-34 лет. Из них 504 155 женщин и 512 704 мужчины.

Если посмотреть на уровень образования молодых людей в возрасте 15-34 лет, то 0,02% имеют докторскую степень, 1% имеют степень магистра, 26% имеют высшую степень бакалавра, 1% имеют диплом о высшем образовании, 34% имеют диплом о среднем образовании. , а 2% не имеют образования.

Уровень безработицы среди молодежи в возрасте 15-34 лет составляет 11,5% от общей численности населения.

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