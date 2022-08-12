В Узбекистане за счет туркменских инвестиций создано 174 предприятий

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане создано 174 предприятия с участием туркменских инвестиций, сообщает правительственное издание «Туркменпортал».

Форма собственности узбекских предприятий и размер вложенного капитала не уточняется.

Как сообщает издание, в настоящее время в Узбекистане действуют 1700 совместных предприятий, созданных с участием инвестиций из соседних стран.

По данным Центра экономических исследований и реформ Узбекистана, доля внешней торговли между Ташкентом и Ашхабадом составила 2,1% от общего товарооборота, 1,2% экспорта и 2,8% импорта.

В 2021 году объем двусторонней торговли между Узбекистаном и Туркменистаном составил 902 миллиона долларов, что представляет собой рост на 67,6% по сравнению с результатами 2020 года.

При этом денежный объем торговли между двумя странами в январе-мае 2022 года составил 322,6 млн долларов, увеличившись на 1,2% по сравнению с соответствующим периодом 2021 года, говорится в сообщении.

В сообщении также говорится, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев предлагает создать узбекско-туркменские транспортные компании.

Издание не сообщает, сколько предприятий создано в Туркменистане с участием узбекских инвестиций.