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Российская певица Манижа впервые даст большой концерт в Душанбе

CentralAsia (TJ) -  Певица Манижа Сангин, российская участница музыкального конкурса «Евровидение-2021», в рамках «Неотменяемого тура» впервые даст большой концерт в родном городе – Душанбе. Об этом сообщается на официальном сайте певицы www.manizha.art.

Гастроли состоятся после нескольких отмененных концертов в России. «Невозможно отменить музыку! Это же так понятно, так очевидно. После «Неотменяемого концерта» в онлайне я пообещала себе не останавливаться, несмотря ни на что. И вот вам грандиозная новость: я еду в тур! В «Неотменяемый тур», написала Манижа на своей фейсбуковской странице.

Манижа находится в списке музыкантов, которым запрещено выступать в России из‑за своей антивоенной позиции. В этот список, по сообщениям российских СМИ, попали также группы «ДДТ», «Би-2», «Ногу свело», певицы Земфира, Монеточка, Гречка, Дора и другие исполнители. Напомним, Манижа 24 февраля выложила в Инстаграме пост с черным фоном и написала, что любая война между Россией и Украиной "братоубийственная".

Большой концерт Манижы в родном городе Душанбе пройдет 8 октября.

Сообщается, что часть вырученных средств с концертов в рамках тура будет направлена в Фонд поддержки и защиты людей в трудных жизненных ситуациях SILSILA, который певица учредила вместе со своей мамой.

Манижа - популярная певица таджикского происхождения, исполняющая композиции в стиле соул и этно.

В 2021 году Манижа представила Россию на Евровидении с песней «Русская женщина». Песня о том, как современной женщине важно идти собственным путем, соответствовала духу «Евровидения», но часть российского общества возмутилась тем, что от лица «русской женщины» поет уроженка Таджикистана. В финале «Евровидения» Манижа заняла 9 место.

С конца 2020 года Манижа – посол доброй воли Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

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