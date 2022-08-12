экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
ОБСЕ для наблюдения за ходом референдума направит ограниченную миссию в Узбекистан

CentralAsia (UZ) -  Миссия Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ рекомендовала направить в Узбекистан ограниченную миссию по наблюдению за референдумом по поправкам в Конституцию.

Данная рекомендация нашла отражение в отчете миссии Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ, посетившей Узбекистан 19-21 июля текущего года.

Помимо основной группы экспертов, представители БДИПЧ/ОБСЕ рекомендовали направить в организацию 14 долгосрочных наблюдателей от стран-членов для наблюдения за ходом референдума.

Сообщается, что миссия посетит ограниченное количество избирательных участков. В отчете подчеркивалось, что систематического наблюдения за ходом голосования не велось. Также миссия по традиции осуществляет мониторинг освещения референдума в СМИ.

Когда именно в Узбекистане пройдет референдум по поправкам в Конституцию, пока неизвестно. Узбекистанцам предстоит проголосовать за 200 поправок и дополнений в 64 из 128 статей Конституции страны и 6 новых статей, добавленных в основной закон страны. Среди них такие изменения, как продление президентского срока с 5 до 7 лет.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • В США задержан гражданин Узбекистана, разыскиваемый за совершение кражи на родине
  • Аномальная жара сильно снижает шансы фермеров Таджикистана сохранить плоды, - аналитики
  • ISW: Российские войска провели несколько наступлений в Харькове (карта военных действий в Украине)


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com