ОБСЕ для наблюдения за ходом референдума направит ограниченную миссию в Узбекистан

CentralAsia (UZ) - Миссия Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ рекомендовала направить в Узбекистан ограниченную миссию по наблюдению за референдумом по поправкам в Конституцию.

Данная рекомендация нашла отражение в отчете миссии Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ, посетившей Узбекистан 19-21 июля текущего года.

Помимо основной группы экспертов, представители БДИПЧ/ОБСЕ рекомендовали направить в организацию 14 долгосрочных наблюдателей от стран-членов для наблюдения за ходом референдума.

Сообщается, что миссия посетит ограниченное количество избирательных участков. В отчете подчеркивалось, что систематического наблюдения за ходом голосования не велось. Также миссия по традиции осуществляет мониторинг освещения референдума в СМИ.

Когда именно в Узбекистане пройдет референдум по поправкам в Конституцию, пока неизвестно. Узбекистанцам предстоит проголосовать за 200 поправок и дополнений в 64 из 128 статей Конституции страны и 6 новых статей, добавленных в основной закон страны. Среди них такие изменения, как продление президентского срока с 5 до 7 лет.