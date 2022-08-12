Михаилу Саакашвили поставили 17 диагнозов

Михаил Саакашвили

CentralAsia (CA) - Бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили, который проходит лечение, поставили 17 диагнозов, рассказал его брат Георгий Саакашвили. По его словам, политик похудел на 11 кг, передает «РИА Новости».

Экс-президент Грузии находится в частной тбилисской клинике «Вивамед». Брат навестил его накануне, 11 августа, после чего пообщался с журналистами. Он сообщил, что Михаилу Саакашвили только за последние три дня поставили еще три диагноза. Какие именно, он не уточнил.

«Единственным выходом для спасения человека является его перевод за границу. Он очень ослаб, еду фактически не принимает и во время разговора отмечает, что похудел на 11 кг со дня поступления в клинику, что очень много»,— заявил он.

Михаил Саакашвили в Грузии приговорен к трем и шести годам лишения свободы за превышение служебных полномочий. Еще несколько уголовных дел находятся на стадии судебного рассмотрения. В ходе своего заключения политик несколько раз держал голодовку, его состояние доходило до критического. В конце июля он заявил о готовности уйти из политики, чтобы посвятить время здоровью.

55-летний Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд в 2004-2013 годах.