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В Казахстане за сутки выявили 1643 случая COVID

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 1643 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.

По регионам:

в городе Нур-Султан – 375;

в Карагандинской области – 196;

в городе Алматы – 191;

в Акмолинской области – 128;

в Павлодарской области – 113;

в ЗКО – 105;

в Костанайской области – 104;

в СКО – 68;

в Актюбинской области – 57;

в ВКО – 44;

в Мангистауской области – 43;

в Атырауской области – 38;

в Кызылординской области – 34;

в Жамбылской области – 33;

в Жетысуской области – 32;

в Абайской области – 28;

в Улытауской области – 14;

в Туркестанской области – 14;

в городе Шымкент – 13;

в Алматинской области – 13.

Всего в стране подтверждено 1 374 277 случаев.

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Коронавирус в Казахстане
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