В Казахстане за сутки выявили 1643 случая COVID

CentralAsia (KZ) - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 1643 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.
По регионам:
в городе Нур-Султан – 375;
в Карагандинской области – 196;
в городе Алматы – 191;
в Акмолинской области – 128;
в Павлодарской области – 113;
в ЗКО – 105;
в Костанайской области – 104;
в СКО – 68;
в Актюбинской области – 57;
в ВКО – 44;
в Мангистауской области – 43;
в Атырауской области – 38;
в Кызылординской области – 34;
в Жамбылской области – 33;
в Жетысуской области – 32;
в Абайской области – 28;
в Улытауской области – 14;
в Туркестанской области – 14;
в городе Шымкент – 13;
в Алматинской области – 13.
Всего в стране подтверждено 1 374 277 случаев.
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