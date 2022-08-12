Глава центра Гамалеи заявил о создании вакцины против трех новых видов «омикрона»

Александр Гинцбург

CentralAsia (CA) - Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал РБК о создании новой субвалентной платформы «Спутник V» против трех новых видов «омикрона» (BA.1, BA.2, BA.5). Однако, по его словам, быстро внедрить ее по действующим правилам не получится.

«Платформа создана, теперь вопрос регуляторики — не ясно, как будут проходить испытания. Если по действующим правилам, то испытания займут 5-6 месяцев. Но за это время появится новый штамм», — сказал Гинцбург.

По его мнению, решить эту проблему можно было бы путем изменения действующих правил. «Чтобы мы не новую вакцину регистрировали, а изменили антигенный штамм в уже существующей, нужно чтобы этот процесс занимал месяц», — сказал он.

Также глава Центра им. Гамалеи сообщил РБК, что уже привился новой разработкой, защищающей от «омикрона».

Необходимость новой платформы Гинцбург объяснил тем, что вируснейтрализация зарегистрированного «Спутник V» против подвида «омикрона» BA.5 упала в десять раз. ВОЗ при таких показателях в случае с гриппом рассматривает как основания для изменения вакцинного штамма. «Если ждать еще какое-то время, придется разрабатывать уже новую платформу, не против омикрона, а против каких-то новых штаммов», — сказал ученый.