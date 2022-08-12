В США задержан гражданин Узбекистана, разыскиваемый за совершение кражи на родине

- Узбекистан, происшествия
- 10:37, 12 августа 2022
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CentralAsia (UZ) - Сотрудники Национального центрального бюро Интерпола Узбекистана задержали в США узбекистанца, разыскиваемого за совершение кражи в особо крупном размере (ч. 4 ст. 169 УК РУз).
По итогам проведенных переговоров и информационному обмену с американской стороной было принято решение об экстрадиции разыскиваемого, сообщила пресс-служба организации.
11 августа в сопровождении офицеров Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) задержанный был доставлен в Ташкент и передан сотрудникам НЦБ Интерпола в Узбекистане.
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