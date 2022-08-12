Украинские войска отбили атаку войск РФ под Северском, в Песках продолжается бой, - Генштаб ВС Украины

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - Под Северском российские войска наступали на Верхнекаменское и Ивано-Дарьевку. Украинские войска отбили атаку. Об этом говорится в новой сводке Генштаба ВС Украины на 12 августа.

Генштаб сообщает, что при наступлении от Горловки на Зайцево войска РФ имели частичный успех. «Идёт атака на Кодему, бой продолжается».

Под Донецком наступления в районах Авдеевки со стороны Спартака и на Марьинку не удались. В Песках продолжается бой, сообщает Генштаб.

«На Южнобугском направлении с целью сковывания действий украинских подразделений российские войска обстреливают позиции Сил обороны и объекты гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Украинка, Посад-Покровское, Лупарево, Степная Долина, Новогригоровка, Веселый Кут, Широкое, Кобзарцы, Кавказ, Белая Криница, Тополино, Ивановка, Потёмкино и Трудолюбовка. Вел воздушную разведку БПЛА», - говорится в сообщении.