экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Украинские войска отбили атаку войск РФ под Северском, в Песках продолжается бой, - Генштаб ВС Украины
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Под Северском российские войска наступали на Верхнекаменское и Ивано-Дарьевку. Украинские войска отбили атаку. Об этом говорится в новой сводке Генштаба ВС Украины на 12 августа.

Генштаб сообщает, что при наступлении от Горловки на Зайцево войска РФ имели частичный успех. «Идёт атака на Кодему, бой продолжается».

Под Донецком наступления в районах Авдеевки со стороны Спартака и на Марьинку не удались. В Песках продолжается бой, сообщает Генштаб.

«На Южнобугском направлении с целью сковывания действий украинских подразделений российские войска обстреливают позиции Сил обороны и объекты гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Украинка, Посад-Покровское, Лупарево, Степная Долина, Новогригоровка, Веселый Кут, Широкое, Кобзарцы, Кавказ, Белая Криница, Тополино, Ивановка, Потёмкино и Трудолюбовка. Вел воздушную разведку БПЛА», - говорится в сообщении.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • В МИД России опровергли отправку добровольцев из Северной Кореи в Украину
  • Немецкий спортсмен Гвидо Кунце установит рекорд Гиннеса, проехав на велосипеде по Монголии
  • Подписано соглашение о сотрудничестве с International Crane Foundation


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com