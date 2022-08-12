Нур-Султан перешел в «зеленую» зону по эпидситуации

CentralAsia (KZ) - Нур-Султан с 12 августа перешел в «зеленую» зону в матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах, передает Tengrinews.kz.

Все регионы Казахстана вновь в «зеленой» зоне.

За прошедшие сутки в стране было выявлено 1 643 случая коронавирусной инфекции. Заболеваемость третий день подряд находится на одном уровне.

В Нур-Султане за минувшие сутки выявлено 375 заболевших.

Столица находилась в «желтой» зоне с 21 июля.

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