Нур-Султан перешел в «зеленую» зону по эпидситуации

|Предыстория: Нур-Султан вошел в «желтую» зону по эпидситуации
CentralAsia (KZ) - Нур-Султан с 12 августа перешел в «зеленую» зону в матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах, передает Tengrinews.kz.
Все регионы Казахстана вновь в «зеленой» зоне.
За прошедшие сутки в стране было выявлено 1 643 случая коронавирусной инфекции. Заболеваемость третий день подряд находится на одном уровне.
В Нур-Султане за минувшие сутки выявлено 375 заболевших.
Столица находилась в «желтой» зоне с 21 июля.
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