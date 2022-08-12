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МИД Турции: Швеция и Финляндия не выполняют условия для вступления в НАТО
Мевлют Чавушоглу
Мевлют Чавушоглу

CentralAsia (CA) -  Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу 11 августа, в ходе пресс-конференции заявил, что Швеция и Финляндия пока что не предпринимали конкретных шагов для выполнения договоренностей с Турцией касательно одобрения турецкой стороной вступления стран в альянс, передает Haberturk.

Он не уточнил, о каких именно межгосударственных соглашениях идет речь.

Также Чавушоглу отметил, что совместное заседание между странами состоится 26 августа 2022 года.

О том, что Турция согласилась поддержать присоединение Швеции и Финляндии к альянсу, стало известно в конце июня. Тогда уточнялось, что одним из условий Турции стала выдача североевропейскими странами членов радикальных курдских группировок и соратников проповедника Фетхуллаха Гюлена.

11 августа агентство Reuters сообщило, что Швеция экстрадирует гражданина Турции по требованию Анкары. Шведские власти отказались комментировать, связано ли решение о выдаче неназванного мужчины с соглашениями с Турцией.

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