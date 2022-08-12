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Предпринимателям Узбекистана предложили занять свободные места в торговых центрах в России

CentralAsia (UZ) -  Торгово-промышленная палата (ТПП) Узбекистана окажет содействие Российскому совету торговых центров (РСТЦ) в привлечении компаний из этой республики к аренде магазинов в торговых центрах в РФ.

Ранее РСТЦ сообщил, что ведет переговоры о привлечении в Россию иностранных ритейлеров для замещения зарубежных компаний, которые заявили о приостановке своей деятельности в России.

«В ТПП Узбекистана обратилась одна из компаний, действующих в России, с предложением о сотрудничестве в предоставлении аренды магазинов для торговли в крупных торговых центрах на территории РФ», - говорится в сообщении на канале палаты в мессенджере Telegram.

В палате пояснили, что в ТПП с таким предложением через торговое представительство РФ в Узбекистане обратился РСТЦ. «Мы работаем в тесном сотрудничестве по этому вопросу», - добавили в палате.

Активность в российских торговых центрах за последние месяцы сократилась из-за ухода ряда иностранных брендов. По оценкам Союза торговых центров России, Белоруссии и Казахстана, на её восстановление может потребоваться от двух до четырех лет, в зависимости от местоположения конкретного торгового комплекса и наличия якорных арендаторов.

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