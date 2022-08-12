В России хотят изменить оформление патента на работу для мигрантов

CentralAsia (CA) - МВД России предлагает дополнить форму заявления на оформление патента позицией, которая предусматривает уведомление иностранным гражданином, прибывшим в целях, не связанных с работой, об изменении цели визита России. Об этом сообщили в пресс-центре ведомства, передает ТАСС.

В МВД отметили, что ведомством подготовлен и вынесен на общественное обсуждение проект приказа, который предусматривает внесение изменений в форму заявлений, представляемых в связи с оформлением патента, его переоформлением, выдачей его дубликата или внесением изменений в сведения, содержащиеся в патенте. Документ разработан в целях реализации абзаца второго подпункта «а» пункта 11 статьи 1 федерального закона «О внесении изменений в федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в РФ» и отдельные законодательные акты РФ».

«На этом основании проект приказа предусматривает дополнение формы заявления об оформлении патента позицией, предусматривающей уведомление иностранным гражданином, прибывшим в Россию в целях, не связанных с осуществлением трудовой деятельности, об изменении цели визита в Россию при обращении с заявлением об оформлении патента», - сказали в пресс-центре.

Всего, согласно данным МВД, в январе-июне 2022 года оформлено более 1 млн патентов на работу трудовых мигрантов. Это на 167 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года.