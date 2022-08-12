Казахстан планирует вернуть в пользу государства до 5 миллионов гектаров неиспользуемых сельхозземель

CentralAsia (KZ) - В Нур-Султане под председательством первого заместителя премьер-министра Казахстана Романа Скляра прошло очередное заседание Комиссии по изъятию неиспользуемых и выданных с нарушением законодательства земель.

По данным информагентства «Казинформ», по состоянию на 10 августа комиссией возвращено государству 1 миллион 119 тысяч гектаров земель, это в 2,7 раза больше по сравнению с прошлым годом.

В настоящее время, проводятся 724 внеплановые проверки в отношении землепользователей на площади 2 млн 94 тыс. га, на стадии регистрации в органах прокуратуры находятся 48 заявлений по проверке 698,4 тысяч гектаров земель, приводит агентство слова министра сельского хозяйства Ербола Карашукеева. Кроме того, с начала года территориальными подразделениями Комитета по управлению земельными ресурсами МСХ РК установлено 74 факта предоставления акиматами участков с нарушением требований законодательства.

При этом в республике наблюдается острая нехватка пастбищ для выпаса скота в размере 16 миллионов гектаров. Данная ситуация приводит к сокращению поголовья и росту социального недовольства на селе.

В целом, комиссией планируется проведение проверок в отношении 2584 субъектов на площади 7,45 миллиона гектаров.

9 августа 2022 года Президентом Казахстана подписан указ, предусматривающий отмену моратория на проведение проверок за соблюдением земельного законодательства.

До конца текущего года планируется обеспечить возврат в пользу государства до 5 миллионов гектаров неиспользуемых и выданных с нарушением законодательства сельхозземель.

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