Причиной ограничения деятельности иностранных криптобирж в Узбекистане назвали отсутствие лицензии

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане ограничили доступ к нелицензированным криптовалютным биржам и сервисам обмена, сообщили в Национальном агентстве перспективных проектов (НАПП), выполняющем роль регулятора индустрии в стране.

НАПП подчеркнуло, что биржи и другие платформы, оказывающие услуги в сфере оборота криптоактивов, должны получать лицензию провайдера услуг для осуществления деятельности в Узбекистане.

Такие площадки также запрашивают персональные данные жителей страны без учета требования об установке серверов на территории Узбекистана, отметил регулятор:

«Кроме того, они не несут никакой юридической ответственности за осуществление операций с криптоактивами, не могут гарантировать легитимность проведенных сделок, а также надлежащее хранение и сохранение конфиденциальности персональных данных граждан».

Согласно апрельскому постановлению, с 1 января 2023 года граждане и юрлица Узбекистана смогут осуществлять сделки купли-продажи или обмена криптовалют исключительно через провайдеров услуг.

«С того момента [публикации постановления] мы не стали блокировать зарубежные платформы, так как понимаем, что у наших граждан есть средства на этих площадках. Но данная мера не означала, что граждане могут до 1 января 2023 года спокойно торговать на зарубежных платформах. Запрет на это уже был с 2019 года», — уточнили в НАПП.

На данный момент лицензию на осуществление деятельности в Узбекистане получила только одна биржа — UzNEX.